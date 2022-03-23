Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.