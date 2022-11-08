Без досрочки и в один день. Как пройдут январские довыборы в Алтайское Заксобрание

29 января 2023 года состоятся довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу, который объединяет Крутихинский и Каменский районы. Своих кандидатов могут выдвинуть 28 политических партий и 23 региональных отделения. При этом только шесть политобъединений освобождены от сбора подписей. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Новые люди». Подробнее о процедуре довыборов — в материале amic.ru.

Количество подписей, необходимых для самовыдвиженцев и кандидатов от партий без льготы, составляет 1519, максимальное количество для проверки — 1670, избирком вправе отобрать из них 760. При этом количество недостоверных либо недействительных автографов не должно превышать 5%.

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Выдвижение кандидатов началось с 29 октября, окончательно документы для регистрации должны быть сданы не позднее 17 декабря. Пока, судя по данным краевой избирательной комиссии, на довыборы никто не успел заявиться. Впрочем, времени у политических объединений ещё достаточно.

Уже известно, что в выборах точно намерены принять участие представители как минимум четырёх партий. Среди них — единороссы, коммунисты, эсеры и либерал-демократы. Так, среди потенциальных участников кампании может оказаться глава компании «Комплекс Агро», барнаульский предприниматель Дмитрий Беляев. КПРФ рассматривает в качестве кандидата сразу несколько претендентов из Камня-на-Оби. Также склоняются к каменскому выдвиженцу и в «Справедливой России — За правду». ЛДПР рассматривает троих соискателей: двое из них представляют Камень-на-Оби, ещё один — Барнаул. А вот «Коммунисты России» и «Новые люди» пока не приняли окончательного решения об участии в довыборах, уточняет «Толк».

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Голосование будет проходить только один день — 29 января 2023 года. Досрочного либо трёхдневного голосования на этот раз не предусмотрено.

Напомним, дополнительные выборы понадобились из-за того, что представлявший округ № 5 депутат Пётр Тютюнников скончался в июле 2022 года. Он прошёл в краевой парламент от КПРФ. Согласно закону, на августовской сессии АКЗС его полномочия были досрочно прекращены. После прекращения полномочий депутата в течение года проводятся дополнительные выборы. Поэтому назначить довыборы на ЕДГ-2023 (выпадает на 10 сентября) нельзя.

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По оценке крайизбиркома, приблизительная стоимость довыборов составит 9,7 млн рублей. В кампании имеют право участвовать как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. На территории округа, по состоянию на 1 июля 2022 года, зарегистрировано около 44,5 тысячи избирателей.

На выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Пётр Тютюнников набрал 42,7% голосов. Его поддержал 7981 избиратель. Далее расположились Алексей Найден («Единая Россия») — 24,76%, или 4627 голосов, Василий Железовский («Справедливая Россия — За правду») — 17,14%, или 3203 голоса, Наталья Макарова (ЛДПР) — 10,23%, или 1912 голосов. Явка на выборах тогда составила 41,49%.