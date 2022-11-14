Большая пресс-конференция Путина в 2022 году может не состояться
В данный момент окончательного решения о проведении мероприятия нет
14 ноября 2022, 15:49, Илья Звягинцев
В 2022 году большая пресс-конференция Владимира Путина может не состояться. Об этом сообщает РБК.
Источник издания сообщил о том, что на данный момент окончательного решения по проведению пресс-конференции нет.
Другой собеседник рассказал, что подготовка к мероприятию не ведётся, потому что все ждут решения.
Также отмечается, что могут в 2022 году отказаться и от проведения прямой линии с президентом.
Мероприятия могут перенести на 2023 год.
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