Большая пресс-конференция Путина в 2022 году может не состояться

В 2022 году большая пресс-конференция Владимира Путина может не состояться. Об этом сообщает РБК.

Источник издания сообщил о том, что на данный момент окончательного решения по проведению пресс-конференции нет.

Другой собеседник рассказал, что подготовка к мероприятию не ведётся, потому что все ждут решения.

Также отмечается, что могут в 2022 году отказаться и от проведения прямой линии с президентом.

Мероприятия могут перенести на 2023 год.