Число беженцев с Украины к 9 марта может достичь 2 млн человек. Такое мнение высказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передаёт ТАСС.

«Я думаю, что завтра мы достигнем цифры в 2 млн украинцев, которые пересекли границы и оказались в соседних странах», — сказал Гранди.

4 марта сообщалось, что в Алтайский край прибыли первые беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. В регионе уже оказали помощь женщине, которая сбежала из Луганска, — она рассказала, что с собой успела взять только сумочку с иконкой и фото близких.

На тот момент в регион прибыли шесть человек. Одна женщина поселилась у сына, ещё одна несовершеннолетняя девушка теперь живёт у отца, а семья из четырёх человек приехала к родственникам.