Депутат Государственной Думы Иван Лоор прокомментировал отчет главы Барнаула Вячеслава Франка

Глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта отчитался о работе городской администрации за 2021 год перед депутатами городской думы. Депутат Госдумы от «Единой России» Иван Лоор прокомментировал отчёт градоначальника.

«Краевая столица — это лицо Алтайского края, и во многом по ней судят о положении дел в нашем регионе. В 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, администрация города выполнила все задачи, которые ставились. В том числе и по выполнению национальных проектов, задач, поставленных президентом страны», — сказал Иван Лоор.

По словам депутата, отчёт главы Барнаула показывает, что администрация находится в постоянном диалоге с жителями города. В этом году в краевой столице запущен проект инициативного бюджетирования. Этот документ разрабатывали как раз для того, чтобы вовлечь жителей в местное самоуправление и управление бюджетом территорий, в принятие решений о необходимости финансирования самых горячих точек в жизнеобеспечении.

«2021 год стал для Барнаула годом восстановления отраслей экономики. Как сказал Вячеслав Франк и как мы видим по объективным оценкам, по основным показателям город вышел на допандемийный уровень, а в ряде случаев превысил его. Индекс промышленного производства по итогам года сложился на уровне 105,6% — это выше, чем в крае и в целом по стране. Почти на 23% вырос объём продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями», — добавил депутат.

Достигнут и рекордный за всю историю города объём введённого жилья — одиннадцать тысяч пущенных в эксплуатацию квартир. Нетрудно подсчитать и представить — получается, в городе каждый час на протяжении всего года появлялась новая квартира. Сегодня Барнаул уверенно входит в тройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

За всем этим стоит эффективная работа команды администрации, возглавляемая Вячеславом Франком. «Конечно, расслабляться рано. Задач стоит впереди несметное количество. И я от души желаю, чтобы их решение было успешным, а итогом стало улучшение жизни каждого горожанина, каждой барнаульской семьи», — подытожил Лоор.