Депутаты АКЗС «срезали» норматив бесплатной древесины ради уменьшения очередей

Депутаты АКЗС на октябрьской сессии приняли решение снизить объёмы выделяемой бесплатной древесины для населения. Народные избранники объяснили это заботой о жителях: сейчас очереди за ценным ресурсом могут составлять от трёх до пяти лет. В случае уменьшения нормы (на 30% — для строительства дома и на 40% — для ремонта), есть шанс, что значительно больше жителей края смогут воспользоваться своим правом.

С предложением скорректировать закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» вышел «аграрный» комитет АКЗС. По информации из муниципалитетов, годового лимита древесины хватает только на 30-50% от тех, кто подал заявки. Вместе с тем, по словам депутатов, не во всех случаях для ремонта дома и надворных построек требуется 25 «кубов» (действующий сейчас норматив, — прим. ред.), а для постройки жилого дома — 100 «кубов» древесины, как это закреплено в данный момент.

Теперь для строительства жилого дома предлагается предоставлять 70 куб. м, а для ремонта жилого дома и надворных построек — 15 куб. м.

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Председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов рассказал, что 15 лет назад, когда принимали закон о выделении гражданам леса, цифру в 100 «кубов» предложили «на глазок», в реальности же для постройки дома достаточно и 60 куб. м. Потому предложение снизить норму со 100 до 70 кубометров — вполне разумное, заключил Серов. По словам парламентария, это позволит уже в 2023 году получить бесплатную древесину 3900 жителям края, тогда как в 2022 году это число составляет 2500.

Против законопроекта выступила целиком фракция КПРФ и отчасти — «Коммунисты России». Так, в КПРФ считают: чтобы ускорить движение очереди, необходимо больше леса предусматривать для нужд граждан, а не сокращать нормативы. По словам руководителя фракции Андрея Кривова, в случае принятия закона жители будут получать на 30% меньше деловой древесины, что существенно ухудшит положение тех граждан, которые готовы самостоятельно решать свои жилищные проблемы. «Комитет утверждает, что это обеспечит древесиной большее количество граждан. По нашему мнению, нужно искать другие варианты решения этой проблемы. Фракция КПРФ против предложенного законопроекта», — подчеркнул Кривов.

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Депутат от комроссов Сергей Малинкович заявил, что в их фракции мнения относительно законопроекта о льготной древесине разделились, но сам он выступает против. «Такого вопиющего стремления ущемить, оптимизировать, сократить соцподдержку сельского жителя я давно не встречал. Призываю жителей села завалить АКЗС письмами протеста по этому вопросу, оказать влияние на своих депутатов. Кто возьмёт на себя ответственность, что им хватит теперь нового объёма древесины? У меня нет лишней, чтобы выдавать её избирателям. Сейчас и без того тяжело жить людям, не надо их ничего лишать», — заключил Малинкович.

Спикер АКЗС Александр Романенко обратил внимание, что законопроект принимают только в первом чтении, и если в процессе обсуждения выяснится, что муниципалитеты и жители окажутся против, итоговые цифры к окончательному чтению могут быть скорректированы.

В итоге большинством голосов законопроект приняли в первом чтении: 40 депутатов проголосовали «за», 24 — «против», трое — воздержались.