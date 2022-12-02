Историческое событие. Депутаты Барнаула приняли бюджет на 2023 год без единого голоса против
Но и не единогласно: коммунисты воздержались от голосования
26,1 млрд рублей заработаем, 27,2 млрд рублей потратим — таким будет бюджет Барнаула в 2023 году. В пятницу, 2 декабря, его окончательно рассмотрели и приняли на заседании городской думы. Главный финансовый документ снова будет социально ориентированным и достаточным для строительства и ремонта школ и дорог и других городских нужд. Но кое-кто из депутатов посчитал, что этого мало, чтобы поддержать. Хотя и откровенно против никто тоже не высказался.
Все — молодцы
«За» проголосовали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» (в общем 32 человека из 35 присутствовавших на сессии).
Единоросс, председатель БГД Галина Буевич отметила социальную направленность бюджета — на образование, социальную поддержку, культуру и спорт пойдёт 59% казны.
«Особенно приятно, что мы увеличиваем местное бюджетирование. В приоритете — сельские дороги. Добавляем средства на содержание ТОСов, мест хранения ТКО. И на повышение заработной платы, безопасности школ и на их ремонт», — подчеркнула она.
Кстати, по словам Галины Буевич, в этом году над бюджетом активно поработали все пять фракций: участвовали в различных встречах с разработчиками документа — администрацией города и предлагали свои поправки (и многие были приняты). Напомним, что на прошлом заседании спикер, наоборот, пожурила оппозицию за критику без конкретных предложений.
Глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов добавил, что мэрия учла значительную часть предложений от ЕР. А в самой думе было налажено конструктивное межпартийное взаимодействие.
«Нам удастся увеличить расходы на строительство и капремонт школ, дорог, объектов водоснабжения, водоотведения, переселение из аварийного жилья, городской электротранспорт и другое», — сказал Перерядов.
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Либерал-демократ Алексей Скосырский объяснил поддержку ЛДПР так: власти, так или иначе, поддержали все поправки фракции.
«Особенно повышение заработной платы (бюджетников, — прим. ред.). Это прям историческое событие. Но нас не могут не печалить собственные доходы», — добавил он.
Справедливоросс Захар Торычев считает, что власти плохо информируют горожан о бюджете, публичные слушания стали формальностью, и предложил провести презентацию документа во всех районах. Но в целом эсеры остались довольны, тем более что власти приняли поправки СР: увеличение финансирования отлова и содержания бездомных животных, благоустройства и озеленения общественных территорий города.
Депутат от «Новых людей» Максим Петров назвал бюджет хорошо сбалансированным. И поддержал рост трат на предпринимательство, озеленение и молодёжную политику.
«Но ряд поправок остались без внимания. В бюджете по-прежнему нет средств на развитие бизнеса, а значит, и расширения налоговой базы. А то, что в казне остаются средства после проведения аукционов — признак недостаточно тщательного планирования расходов. Беспокоит нас и тема общественного транспорта: тарифы будут повышены, но это не позволит повысить качество услуг. Администрация и депутаты должны активнее включиться в решение проблемы, опять же через поддержку частных инициатив», — отметил Петров.
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Где-то между «за» и «против»
В первом чтении коммунисты голосовали против, на этот раз только воздержались. Почему — объяснил (ну почти) глава фракции Сергей Немчинов.
«Ко второму чтению мы сформулировали ряд предложений: сократить расходы на государственные нужды на 200 млн рублей и направить их на решение городских. И впервые за многие годы нас услышали и, например, увеличили траты на сбор мусора и содержание бездомных животных. Но мы воздержимся от голосования по бюджету», — сказал он, впрочем, так и не объяснив причину демарша.
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Каким будет бюджет Барнаула в 2023 году?
Параметры бюджета-2023:
Доходы — 26,1 млрд рублей.
Расходы — 27,2 млрд рублей.
Дефицит — 1,1 млрд рублей.
В первом чтении бюджет приняли на заседании 28 октября с более скромными параметрами. Доходы на тот момент были запланированы в объёме 21,5 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей — налоговые и неналоговые, то есть собственные доходы казны), расходы — 22,5 млрд рублей, дефицит — 1 млрд. Но сразу было понятно, что эти показатели вырастут за счёт дополнительных поступлений из краевой казны. А дополнительными стали почти 4,5 млрд рублей (на эту сумму был рост и доходов, и расходов).
Большая часть этих денег — межбюджетные трансферты, которые суммарно в следующем году составят 15,5 млрд. Впрочем, немного в сторону увеличения скорректировали и собственные доходы: налоговые и неналоговые.
В частности, на средства из казны в следующем году продолжится строительство детского сада в квартале 2038, школы в микрорайоне Спутник, пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Завершится строительство автомобильных дорог по улицам Христенко и 280-летия Барнаула.
По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольги Шерниной, в следующем году Барнаул будет участвовать в софинансировании четырёх национальных проектов («Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Демография»), пяти региональных, а также инфраструктурных проектов. В городе продолжат реализацию 19 муниципальных программ.