Историческое событие. Депутаты Барнаула приняли бюджет на 2023 год без единого голоса против

26,1 млрд рублей заработаем, 27,2 млрд рублей потратим — таким будет бюджет Барнаула в 2023 году. В пятницу, 2 декабря, его окончательно рассмотрели и приняли на заседании городской думы. Главный финансовый документ снова будет социально ориентированным и достаточным для строительства и ремонта школ и дорог и других городских нужд. Но кое-кто из депутатов посчитал, что этого мало, чтобы поддержать. Хотя и откровенно против никто тоже не высказался.

Все — молодцы

«За» проголосовали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» (в общем 32 человека из 35 присутствовавших на сессии).

Единоросс, председатель БГД Галина Буевич отметила социальную направленность бюджета — на образование, социальную поддержку, культуру и спорт пойдёт 59% казны.

«Особенно приятно, что мы увеличиваем местное бюджетирование. В приоритете — сельские дороги. Добавляем средства на содержание ТОСов, мест хранения ТКО. И на повышение заработной платы, безопасности школ и на их ремонт», — подчеркнула она.

Кстати, по словам Галины Буевич, в этом году над бюджетом активно поработали все пять фракций: участвовали в различных встречах с разработчиками документа — администрацией города и предлагали свои поправки (и многие были приняты). Напомним, что на прошлом заседании спикер, наоборот, пожурила оппозицию за критику без конкретных предложений.

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Глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов добавил, что мэрия учла значительную часть предложений от ЕР. А в самой думе было налажено конструктивное межпартийное взаимодействие.

«Нам удастся увеличить расходы на строительство и капремонт школ, дорог, объектов водоснабжения, водоотведения, переселение из аварийного жилья, городской электротранспорт и другое», — сказал Перерядов.

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Либерал-демократ Алексей Скосырский объяснил поддержку ЛДПР так: власти, так или иначе, поддержали все поправки фракции.

«Особенно повышение заработной платы (бюджетников, — прим. ред.). Это прям историческое событие. Но нас не могут не печалить собственные доходы», — добавил он.

Справедливоросс Захар Торычев считает, что власти плохо информируют горожан о бюджете, публичные слушания стали формальностью, и предложил провести презентацию документа во всех районах. Но в целом эсеры остались довольны, тем более что власти приняли поправки СР: увеличение финансирования отлова и содержания бездомных животных, благоустройства и озеленения общественных территорий города.

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Депутат от «Новых людей» Максим Петров назвал бюджет хорошо сбалансированным. И поддержал рост трат на предпринимательство, озеленение и молодёжную политику.

«Но ряд поправок остались без внимания. В бюджете по-прежнему нет средств на развитие бизнеса, а значит, и расширения налоговой базы. А то, что в казне остаются средства после проведения аукционов — признак недостаточно тщательного планирования расходов. Беспокоит нас и тема общественного транспорта: тарифы будут повышены, но это не позволит повысить качество услуг. Администрация и депутаты должны активнее включиться в решение проблемы, опять же через поддержку частных инициатив», — отметил Петров.

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Где-то между «за» и «против»

В первом чтении коммунисты голосовали против, на этот раз только воздержались. Почему — объяснил (ну почти) глава фракции Сергей Немчинов.

«Ко второму чтению мы сформулировали ряд предложений: сократить расходы на государственные нужды на 200 млн рублей и направить их на решение городских. И впервые за многие годы нас услышали и, например, увеличили траты на сбор мусора и содержание бездомных животных. Но мы воздержимся от голосования по бюджету», — сказал он, впрочем, так и не объяснив причину демарша.

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каким будет бюджет Барнаула в 2023 году?

Параметры бюджета-2023:

Доходы — 26,1 млрд рублей. Расходы — 27,2 млрд рублей. Дефицит — 1,1 млрд рублей.

В первом чтении бюджет приняли на заседании 28 октября с более скромными параметрами. Доходы на тот момент были запланированы в объёме 21,5 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей — налоговые и неналоговые, то есть собственные доходы казны), расходы — 22,5 млрд рублей, дефицит — 1 млрд. Но сразу было понятно, что эти показатели вырастут за счёт дополнительных поступлений из краевой казны. А дополнительными стали почти 4,5 млрд рублей (на эту сумму был рост и доходов, и расходов).

Большая часть этих денег — межбюджетные трансферты, которые суммарно в следующем году составят 15,5 млрд. Впрочем, немного в сторону увеличения скорректировали и собственные доходы: налоговые и неналоговые.

В частности, на средства из казны в следующем году продолжится строительство детского сада в квартале 2038, школы в микрорайоне Спутник, пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Завершится строительство автомобильных дорог по улицам Христенко и 280-летия Барнаула.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольги Шерниной, в следующем году Барнаул будет участвовать в софинансировании четырёх национальных проектов («Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Демография»), пяти региональных, а также инфраструктурных проектов. В городе продолжат реализацию 19 муниципальных программ.

Иллюстрация БГД