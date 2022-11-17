Действующий мэр Бийска Студеникин все-таки включился в борьбу за кресло главы города

Действующий мэр Бийска Александр Студеникин подал заявку на выборы главы города. Как сообщает «Бийский рабочий», до последнего момента было известно лишь о трёх участниках, однако в конце рабочего дня желание побороться за пост изъявили ещё два человека, в том числе и градоначальник.

В заключительном этапе отбора на должность мера примут участие пять человек: замглавы Смоленского района по вопросам ЖКХ Виктор Щигрев, глава бийского управления ГОЧС Дмитрий Сдобин, помощница депутата АКЗС Елизавета Яковенко. Также вместе со Студеникиным подал заявку бийский предприниматель Евгений Белов.

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Напомним, что нынешний глава города был выбран на заседании Бийской думы 22 декабря 2017 года. Вполне вероятно, что и новый конкурс состоится именно в этот день.

Первый этап рассмотрения документов от кандидатов продлится с 18 ноября по 20 декабря. Соискателей проверят на соответствие требованиям, предъявляемым к руководителям уровня главы города. Это стаж работы на управленческих должностях, знание федеральных и региональных законов, а также Конституции. Кроме того, необходимо провести проверку документов на возможный допуск претендентов к гостайне.