«Добро пожаловать домой». Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. В своем Telegram-канале он заявил, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными.

«Добро пожаловать домой, в Россию!» — добавил он.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Ранее Медведев заявил, что РФ имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости, если на нее или ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Он отмечал, что его применение будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».