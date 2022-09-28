«Добро пожаловать домой». Медведев оценил итоги референдумов о присоединении к России
Зампред Совбеза назвал их итоги очевидными
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. В своем Telegram-канале он заявил, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными.
«Добро пожаловать домой, в Россию!» — добавил он.
Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее Медведев заявил, что РФ имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости, если на нее или ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Он отмечал, что его применение будет проходить в соответствии с «Основами государственной политики в области ядерного сдерживания».