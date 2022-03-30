Экс-главу алтайского Минобрнауки Костенко утвердили руководителем департамента Минпросвещения РФ

Бывший министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко стал полноправным руководителем департамента госполитики и управления в сфере общего образования в Минпросвещения РФ. Информация об этом есть на официальном сайте федерального ведомства.

С ноября 2021 года Костенко работал в министерстве приставкой врио, а на днях его утвердили в должности. Отдел алтайского экс-министра занимается нормативно-правовым регулированием в дошкольной и школьной сфере, развитием русского языка, этнокультурной специфики и особых форм обучения, методиками оценки качества, региональной политикой в отрасли.

Напомним, что Костенко покинул должность главы Минобрнауки Алтайского края по собственному желанию в августе 2021 года. Перед уходом ему вручили медаль от губернатора Виктора Томенко «За заслуги во имя созидания». Сейчас обязанности министра образования и науки Алтайского края исполняет Светлана Говорухина.