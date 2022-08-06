Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о том, что он предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Его слова передаёт РИА Новости.

«Несмотря на трудности на местах, я также твёрдо убеждён в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я ещё раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским», — цитирует Эрдогана агентство.

Президент Турции добавил, что страна продолжит взаимодействовать с Россией, а также выразил надежду на то, что встречи в Сочи будут полезны для взаимоотношений России и Турции.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана прошли накануне в этом курортном городе.