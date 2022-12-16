ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Евросоюз официально утвердил девятый пакет санкций против России. Как сообщает «Лента.ру», верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий.

В рамках пакета Евросоюз приостановил лицензии на вещание российских телеканалов (НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал), запретил новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запретил гражданам стран ЕС занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных или контролируемых государством компаний.

Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию оборонного сектора. Отдельно под санкции Евросоюза попали 168 компаний.