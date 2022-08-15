Европа под ударом. Как Прибалтика лишает турбизнес Старого света доходов из России

Эстонские власти заявили, что больше не желают видеть у себя россиян, они согласны лишь терпеть некоторые категории граждан РФ — с 18 августа республика перестанет их впускать на свою территорию по своим же выданным ранее шенгенским визам. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. У наших сограждан уже появились опасения, что вслед за Таллином аналогичное решение могут принять и в других европейских столицах.

Ясно, что решение эстонских политиков может иметь целый ряд последствий — правовых, социальных и политических. Чем мог быть вызван такой шаг, ожидают ли российских граждан трудности в плане путешествий в Европу и станет ли он поводом для раскола Европы — в этом попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Как балтийские страны бьют по доходам своих сограждан

Глава эстонского МИД сообщил, что выданные ранее Эстонией шенгенские визы продолжают действовать, но их обладатели из числа граждан России приехать в республику не смогут. Впрочем, эта мера не коснётся дипломатов и членов их семей, лиц, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках, въезжающих «по гуманитарным соображениям», а также имеющих в стране близких родственников, обладателей эстонского гражданства или вида на жительство.

Рейнсалу оговорился, что это решение не касается виз, выданных другими государствами ЕС, но маленькая грозная Эстония подумает, как не пустить к себе россиян, получивших «шенген» в других странах.

Эти недружественные действия Таллина вполне укладываются в резко антироссийский вектор его политики со времени начала военной операции на Украине. Ещё в марте Эстония ограничила выдачу туристических виз россиянам. Приехать они могли только для лечения или по «гуманитарным соображениям».

Кроме того, на днях глава эстонского правительства (впрочем, её будущее на этом посту под вопросом) Кая Каллас заявила, что власти стран ЕС должны прекратить выдавать въездные визы гражданам РФ. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в своём твиттере.

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Глава Ростуризма Зарина Догузова уже ответила Каллас в своём телеграм-канале, что «путешествие, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия».

Эксперт по визам, автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд отметила, что «в Прибалтике вообще были очень воинственно настроены по отношению к нам с самого начала украинского конфликта».

«В Латвии теперь даже стали требовать от граждан России при въезде подписать документ о том, что они не согласны со спецоперацией. Впрочем, их различные действия по ограничению въезда нашим соотечественникам навредили прежде всего им самим — большая часть населения Прибалтики надеялась на доходы от приезжающих российских туристов. Раньше живущие в Калининградской области, Ленинградской области ездили к ним на машинах, давали им возможность заработать, теперь число прибывающих резко упало, как и заработки», — сообщила она amic.ru.

Эксперт заметила, что решение эстонского премьера вызвало недоумение в ЕС, представители которого мягко рекомендовали Таллину не делать заявления от имени всей Европы. На днях издание Financial Times привело высказывание представителя ЕС, задавшего риторический вопрос эстонскому политику: «Вы же не хотите полностью всем россиянам запретить приезжать в ЕС, иначе как мы вообще будем взаимодействовать?»

Кстати, несогласие с политикой Кремля, похоже, может перестать быть беспрепятственным пропуском в Европу. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал прекратить выдавать визы и представителям оппозиции (которая ранее, между прочим, регулярно проводила в республике свои форумы). «Пусть сидят дома и готовят перемены», — приводит его высказывание агентство BNS.

Зачем кусать руку, деньги дающую?

По словам политолога, гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, прибалтийские республики давно анонсировали жёсткие антироссийские меры.

«Этот новый этап ограничений с их стороны назревал давно. Самое интересное, что у части их политической элиты существует стойкое убеждение, что лишение россиян „шенгена“ вызовет в стране волну недовольства, граждане станут возмущаться и свергнут руководство страны. В той же Эстонии так думают не все, но часть довольно активных представителей руководства республики», — заявил он amic.ru.

Примечательно, что Каллас обрушилась на российских туристов после высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью газете The Washington Post о том, что государства Запада должны закрыть для всех россиян возможность приезда на свою территорию. В интервью Зеленский охарактеризовал все предыдущие рестрикции как слабые в сравнении с барьером на своих границах сроком на год и эмбарго на покупку российских энергоносителей. По его мнению, нужно «призвать к ответственности всё население» России, закрыв для него границы.

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Впрочем, следует напомнить, что ЕС ещё с 28 февраля объявил о приостановке упрощённого визового режима с РФ. Решение касается членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов и предпринимателей. В решении ЕС затрагиваются краткосрочные визы с правом пребывания 90 дней в течение 180 дней. Соглашение об упрощённых визах между ЕС и РФ было заключено ещё летом 2007 года.

Кроме того, о приостановке выдачи туристических виз нашим соотечественникам, кроме Эстонии, объявили Латвия, Литва, Чехия. Приостановили выдачу краткосрочных виз также Бельгия, Мальта, Нидерланды. Кроме того, министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий призывали прекратить выдачу въездных виз россиянам. В конце июля о возможных ответных шагах на подобные действия «эмоционального характера» со стороны европейских стран заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, в конце июле Еврокомиссия (ЕК) ответила на запрос финского издания Helsingin Sanomat, что ожидать полного запрета на выдачу шенгенских вид гражданам РФ пока не стоит. Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи, журналисты и диссиденты. Также в ЕК отметили, что санкции против РФ «в первую очередь и главным образом» направлены против руководства страны и представителей экономических элит, но не в отношении рядовых граждан. Помимо этого, в ответе напоминается, что решение о выдаче «шенгена» принимает в каждом конкретном случае то или иное государство.

«В других европейских странах всё-таки у власти, надо полагать, находятся более адекватные люди, чем в прибалтийских республиках, — констатирует Юлия Валд. — К тому же в таких странах, как Испания, Италия и Греция, значительная часть населения связана с туристической отраслью. В той же Финляндии простые граждане недовольны политикой властей в отношении России, потому что приезжавшие к ним на выходные россияне оставляли там немало денег. Не секрет, что российские туристы тратят во время заграничных путешествий куда больше денег, чем те же европейцы. И зачем ЕС кусать дающую финансы руку?»

Единство, которого нет

Кстати, известная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала страны, чьи руководители хотят остановить выдачу виз гражданам РФ, соблюдать международные стандарты в сфере прав человека. «Вопрос о предоставлении гражданам третьих стран права пребывания на своей территории — это внутреннее дело, однако международное право в сфере прав человека также обязывает национальные правительства соблюдать ряд правил, которые данное суверенное право ограничивают, например, право убежища или принцип невысылки беженца в страну, где ему угрожает преследование», — заявили в AI.

Надо сказать, в социальных сетях в последние недели стала появляться информация о якобы имевших место случаях аннулирования ранее выданных виз в странах шенгенской зоны. Причём в некоторых сообщениях среди таких государств называлась Италия. Однако посольство этой республики в Москве официально опровергло эти сведения. «Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений», — говорится в ответе пресс-службы дипломатической миссии.

Правда, в аннулировании шенгенской визы, выданной в другой стране, отметилась упомянутая в начале Эстония, аннулировавшая шенгенскую визу, выданную россиянке во Франции.

Как отмечает Юлия Валд, с правовой точки зрения действия эстонской стороны вполне законны.

«Другой дело, что для подобного аннулирования визы раньше требовались веские основания, а теперь, как видим, власти в Прибалтике будут искать любой повод, чтобы сделать это. Не думаю, что им станут подражать другие европейские страны. Так что желающим отправиться в Европу лучше отправляться туда, минуя страны, слишком агрессивно настроенные в отношении России», — советует эксперт.

Другой важный момент заключается в том, что действия и заявления прибалтийских руководителей оказываются, мягко говоря, не слишком в унисон общей политике ЕС и работают на подрыв формального европейского единства.

«Справедливости ради, там уже подрывать особо нечего, — считает Дмитрий Журавлёв. — Существует старая Европа, имеющая свои интересы, ей конфронтация с Россией невыгодна, а есть группа стран, считающая, что вправе диктовать ЕС свою волю, которая несоизмерима с вкладом в экономику континента. Недаром ещё недавно уходящий с поста премьера Борис Джонсон надеялся сколотить объединение под британской эгидой с участием Польши, прибалтов и, возможно, кого-то ещё. Не вышло, но фронда у этих стран осталась...»