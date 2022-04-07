Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ

Генеральная ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг, 7 апреля, западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Как сообщает ТАСС, за решение проголосовали 93 делегации, против выступили 24, воздержались 58.

Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Представители РФ ранее заявляли, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН. Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году.