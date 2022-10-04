«Гордимся российской армией». Алтайский депутат поблагодарил мобилизованных на СВО

Алтайская ЛДПР заявила о поддержке жителей региона, которые и ранее служили на благо России в рамках специальной военной операции, и только теперь были призваны по мобилизации. Со словами благодарности выступил глава регионального отделения, депутат парламента Алтайского края Сергей Булаев.

«В это непростое время для нашей Родины наши солдаты, наши мужчины пошли защищать мирных жителей ЛНР, ДНР Запорожья и Херсона, присоединённых к Российской Федерации. Вся наша страна, наши жители с вами. ЛДПР поддерживает наших солдат. Родина нуждается в вас, нуждаются жители новых республик», — сказал Булаев.

Он напомнил, что и среди членов ЛДПР есть ребята, которые принимают участие в СВО. Некоторые только что получили повестки и отправились служить. А кто-то и вовсе пошёл добровольцем, не дожидаясь призыва из военкомата. В их числе Дмитрий Белоглазов, который после необходимой подготовки поедет в Донбасс.

«Благодаря вам наша страна сможет защитить свой суверенитет, русский мир, русских людей. ЛДПР гордится российской армией, гордится вашим мужеством и профессионализмом. Желаем нашим солдатам, офицерам, принимающим участие в освободительной операции, крепкого здоровья, силы духа, удачи», — добавил Сергей Булаев.

Ранее алтайская ЛДПР публично поддержала политику президента России в этом вопросе и проведение референдумов 23-27 сентября о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Митинг по этому поводу прошёл в Барнауле 23 сентября.