Госавтоинспекция Алтайского края прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае в период с 6 по 8 марта ожидается усиление ветра до 11-16 м/с, местами порывы 19-24 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, временами сильные, местами метели, гололёдные явления. Ожидается повышение максимальной температуры воздуха 6 и 7 марта от 0... +5 градусов, местами по югу до +10. Днём 8 марта — похолодание до -5...-10 градусов. На дорогах сильная гололедица.

«Сохраняется высокий риск дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за нарушений правил дорожного движения, а также из-за погодных условий (днём мокрый снег, метели, на дорогах местами гололедица). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе А-322 в Алейском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Краснощёковском и Курьинском районах», — подчеркнули в ведомстве.