Илон Маск призвал американцев голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

Миллиардер Илон Маск призвал американцев голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

По мнению бизнесмена, раз президентом сейчас является демократ, то победить должны республиканцы, поскольку «разделение властей ограничивает худшие проявления со стороны обеих партий».

«Последовательные республиканцы и демократы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому именно независимые избиратели решают, кто у руля», — написал он в Twitter, где также добавил, что всегда был независимым, однако до этого года свой голос отдавал демократам.

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 8 ноября. На них переизберут весь состав Палаты представителей, в которую входят 435 членов, а также 35 из 100 членов Сената. В обеих палатах в последние два года Демократическая партия имела большинство. Новый состав Конгресса приступит к работе в начале 2023 года.