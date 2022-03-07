Из нуля в плюс. Депутат Госдумы от «Новых людей» оценил экоперспективы Алтая

Алтайский край и Республика Алтай должны стать общей территорией опережающего экологического развития. Эти регионы могут похвастаться хорошей экологией, но речь не только о чистом воздухе. Этому месту нужно более активное развитие. Такое мнение в беседе с журналистами amic.ru и других СМИ высказал депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета ГД по экологии Георгий Арапов. Он посетил Барнаул 5 марта для участия в круглом столе по теме раздельного сбора мусора и охраны национальных парков.

Экология — это не про природу. Это про здоровье

Говоря о важности темы, Арапов подчеркнул: пока в стране всё эковосприятие сводится к тому, что вроде дышится хорошо — значит, и с экологией всё хорошо.

«Но никто не смотрит дальше: дошли до нуля, не минус, и слава богу. Никто не пытается перевести её в плюс. А это и можно, и нужно делать. Сейчас есть очень большой рынок климатических проектов, которые могут принести бюджету региона много дополнительных средств. В том числе и за счёт экотуризма. А тем более в меняющихся условиях: внутренний туризм будет интересовать людей всё больше и больше», — сказал Арапов.

Алтайский край он назвал одним из регионов, который может стать не только туристическим центром притяжения, но как раз и перевести экологию в плюс.

При этом эксперт считает, что два Алтая — Алтайский край и Республику Алтай — надо рассматривать не отдельно, а в связке, сделать два региона одной большой столицей туристических проектов в стране.

«Ситуация меняется, всё больше сил и средств уходит на социально-экономическое направление, но это не отменяет важности экологии. Ведь это в первую очередь не про природу, а про здоровье граждан, уникальные экологические истории, которые могут оздоравливать, влиять на эмоциональное состояние людей. И ведь у нас в стране есть все возможности, просто мы разучились ими пользоваться», — уверен он.

Алтай Арапов видит как территорию опережающего экологического развития. При этом с большой перспективой монетизации. Речь не о том, что надо качать деньги в Москву, а, наоборот, чтобы местные бюджеты получали средства и тратили их, в том числе и на дальнейшее развитие экологии и благополучие граждан.

«В мире это уже научились делать, нам же только предстоит. И Алтай мог бы стать одной из первых точек, где это стоит делать», — подчеркнул собеседник.

Стратегически важный регион

Георгий Арапов представляет в нижней палате российского парламента пять регионов: Алтайский и Красноярский края, Иркутскую область и республики Бурятия и Саха (Якутия).

«Алтайский край — один из тех регионов, где мне лично важно вести активную деятельность, курировать работу отделения. Мы здесь участвуем в муниципальных выборах, а потому депутатам Госдумы нужно построить коммуникацию с кандидатами, чтобы вместе прорабатывать поправки в законы и бюджет, которые улучшат жизнь жителей региона», — отметил он.

Кстати, Григорий Арапов и другие представители НЛ совместно со всеми фракциям ГД инициировали введение норм для обращения с вторичными ресурсами.

«И после 2030 года их уже не получится просто так захоранивать, уничтожая природу. Всё придётся так или иначе утилизировать. Также мы своими поправками в бюджет дали городам дополнительно 3,2 млрд рублей на ликвидацию свалок», — пояснил собеседник.

Ещё одна его задача в регионе — наладить взаимоотношение с экологическими активистами.

«Если люди добровольно чем-то занимаются, и наши взгляды сходятся, то мы можем быть полезны друг другу», — сказал он.

При этом ему совершенно не важно, захотят они сотрудничать с партией в политическом плане или нет. То же говорит и о потенциальных избирателях: «Я не смотрю на людей как на электорат. Важнее то, что они готовы делать для своего региона».

Ведь каждая территория имеет свои особенности, и именно местные жители знают их лучше всех.

Тем более что деньги на экологию на федеральном уровне есть, их просто не используют. В пример привёл данные по нацпроекту «Экология». Бюджет прошлого года на 1 декабря был исполнен примерно на 57%, а уже через месяц, к концу года, резко на 100%. А всё потому, что часть средств просто отправили в резервный фонд. Так почему бы не отдать их на уровень регионов, задаётся он вопросом.

«Экология — это сейчас не мейнстрим, а мейнстрём, потому что много профанации и попыток перенять общие паттерны: а давайте везде сделаем солнечные панели или ветряные мельницы. Это всё очень поверхностно. То, что мы начинаем делать, несёт за собой глубокую экспертную проработку», — добавил Григорий Арапов.

Именно поэтому, по мнению эксперта, чисто «зелёные» никогда не набирают существенного количества голосов, просто потому что этот вопрос в стране не ключевой. У «Новых людей» же это важная, но всего лишь часть работы. Партия активно занимается темами благоустройства, бизнеса, образования и здравоохранения.

Алтайский штаб партии «Новые люди»

Адрес: проспект Красноармейский, 108.

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