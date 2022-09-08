Как найти свой участок для голосования на выборах в Барнаульскую гордуму?

9 сентября 2022 года в Барнауле начинаются выборы депутатов в городскую думу. Голосование будет проходить три дня — включительно по 11 сентября. Рассказываем, как быть, если вы забыли, где обычно голосуете, или делали это последний раз слишком давно.

Чтобы найти свой избирательный участок, нужно зайти на сайт Избирательной комиссии Алтайского края либо портал ЦИК РФ.

Способ № 1

Кликаем на altai-terr.izbirkom.ru, далее выбираем раздел «Цифровые сервисы» — он находится вверху страницы, прямо по центру. После этого жмём на раздел меню, который называется «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Затем необходимо ввести свой адрес регистрации (как указано в паспорте) и нажать поисковик.

Способ № 2

Можно пойти другим путём: если вы помните номер своего УИКа, достаточно ввести его в строку поиска и адрес комиссии (помещения для голосования) отобразится на экране. Кроме того, будут доступны сведения о составе избирательной комиссии. Также для удобства здесь прикреплена карта местности и номер телефона УИКа.

За кого голосовать?

Ниже будет высвечиваться вид избирательной кампании: выборы депутатов Барнаульской гордумы. Щёлкнув на него, можно увидеть список кандидатов по вашему округу (он будет задан автоматически в соответствии с адресом по прописке). Более того, если нажать на фамилию кандидата, появится основная информация о нём, включая биографическую справку.

Что нужно, чтобы проголосовать?

Напомним, выборы в Барнауле будут проходить в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. УИКи будут работать традиционно с 08:00 до 20:00. Пока нет в Алтайском крае и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Не исключено, что это ноу-хау опробуют уже через год — на выборах губернатора.

Всё, что вам понадобится, для того чтобы воспользоваться своим конституционным правом, — захватить на избирательный участок паспорт. Не помешает и защитная маска, особенно на фоне сезонного роста заболеваемости. Всего в Барнауле на выборах в гордуму 2022 будут работать 259 участковых избирательных комиссий. Полностью их состав, адреса и контактные телефоны можно увидеть здесь.