Алтайские депутаты поддержали введение универсального пособия и расширили применение маткапитала

Депутаты Заксобрания единогласно поддержали введение в Алтайском крае универсального пособия, которое направлено на совершенствование социальной поддержки семей с детьми. Решение принято на сессии АКЗС 27 октября.

Законопроект представила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. По словам главы Минсоцзащиты, это нововведение поможет привести систему мер поддержки семей к единым требованиям и максимально упростит процедуру подачи заявлений.

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Вопрос дня Универсальное пособие. Что за выплаты для семей с детьми появятся в 2023 году и кому они положены?

Так, универсальное пособие объединит в себе шесть существующих мер соцподдержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Благодаря этому семьи смогут получать 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, установленного в регионе, то есть сумму от 6 до 12,7 тысячи рублей. Осуществлять новую выплату будет Фонд пенсионного и социального страхования России. По всей стране универсальное пособие планируется ввести с 1 января 2023 года. При назначении такого пособия будет применяться комплексная оценка нуждаемости, оцениваться доход семьи.

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Общество В Алтайском крае могут увеличить региональный маткапитал и социальные пособия

Кроме того, краевые депутаты одобрили использование средств регионального маткапитала на дополнительные цели. Теперь семьи с тремя и более детьми смогут направлять средства маткапитала на оплату присмотра и ухода за ребёнком в детском саду. При этом использовать маткапитал в таких целях можно сразу после рождения либо усыновления ребёнка.

Также с 1 января 2023 года станет возможно получить часть средств регионального маткапитала в размере величины прожиточного минимума на ребёнка в Алтайском крае. Эта выплата будет предоставляться периодически и при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в крае.