МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань
Во внешнеполитическом ведомстве пообещали принять все необходимые меры для защиты территориальной целостности Китая. Спикер Конгресса США же заявила, что её поездка не противоречит политике США в отношении острова
МИД Китая выражает решительный протест из-за визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что это нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских отношений.
В МИД КНР призвали Вашингтон не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем. В ведомстве добавили, что в ответ на визит политика примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Сама Пелоси в ответ заявила, что её визит не противоречит политике США в отношении острова, а приезд является лишь «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
В свою очередь, Минобороны Тайваня заявили, что Су-35 Народной освободительной армии Китая (НОАК) не пересекали Тайваньский пролив.
Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае к этому отнеслись крайне негативно.
В результате армия КНР начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.
Менее часа назад воздушное судно со спикером Конгресса на борту успешно приземлилось в Тайбэе.