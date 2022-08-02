МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая выражает решительный протест из-за визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что это нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских отношений.

В МИД КНР призвали Вашингтон не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем. В ведомстве добавили, что в ответ на визит политика примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Сама Пелоси в ответ заявила, что её визит не противоречит политике США в отношении острова, а приезд является лишь «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В свою очередь, Минобороны Тайваня заявили, что Су-35 Народной освободительной армии Китая (НОАК) не пересекали Тайваньский пролив.

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Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае к этому отнеслись крайне негативно.

В результате армия КНР начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.

Менее часа назад воздушное судно со спикером Конгресса на борту успешно приземлилось в Тайбэе.