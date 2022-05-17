Норвегия, Дания и Исландия пообещали помочь Швеции и Финляндии в случае агрессии до их вступления в НАТО

Норвегия, Дания и Исландия пообещали помощь Финляндии и Швеции в случае нападения на эти страны до их вступления в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет ТАСС.

«Если они станут жертвами агрессии на своей территории до вступления в НАТО, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь двум странам», — сказала политик.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также отметил, что Осло, Копенгаген и Рейкьявик в случае агрессии будут готовы помочь своим скандинавским соседям «всеми необходимыми средствами».

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО в конце прошлой недели, за ней затем последовала Швеция. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнула ситуация на Украине.

Тем не менее у этих стран есть шанс не войти в альянс из-за отрицательного настроя Турции по этому вопросу, которая также состоит в НАТО.