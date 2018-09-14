Новый новосибирский губернатор Андрей Травников вступил в должность

Победитель выборов поклялся соблюдать права и интересы жителей региона, а также соблюдать Конституцию и федеральные законы

14 сентября 2018, 12:33

Фото: news.ngs.ru

Церемония инаугурации новоизбранного губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в пятницу, 14 сентября.

Как сообщает "Интерфакс", принимая присягу, Травников поклялся, осуществляя полномочия главы НСО, соблюдать права и законные интересы жителей региона, соблюдать Конституцию, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области, а также отстаивать интересы региона в целом.

Напомним, что он победил на губернаторских выборах 9 сентября, набрав 64,52% голосов избирателей.

Отметим и то, что в Барнауле церемония инаугурации избранного губернатора Виктора Томенко пройдет 17 сентября в Молодежном театре Алтая.

Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае

Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае

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