Песков назвал условия применения Россией ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал об условии, при котором возможно применение ядерного оружия. Причина всего одна.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — сказал Песков.

Только в случае реальной угрозы этот вариант вооружения может быть применён.

Представитель Кремля отметил, что других причин в официальных документах не значится.

Напомним, что в январе ряд стран выступили с инициативной недопущения ядерной гонки. Документ подготовлен по инициативе России.