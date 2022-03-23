Песков назвал условия применения Россией ядерного оружия
По его словам, есть только одна причина, которая прописана в концепции национальной безопасности
23 марта 2022, 09:05, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал об условии, при котором возможно применение ядерного оружия. Причина всего одна.
«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — сказал Песков.
Только в случае реальной угрозы этот вариант вооружения может быть применён.
Представитель Кремля отметил, что других причин в официальных документах не значится.
Напомним, что в январе ряд стран выступили с инициативной недопущения ядерной гонки. Документ подготовлен по инициативе России.
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