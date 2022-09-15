Алтайская оппозиция после выборов-2022 не сможет выдвинуть кандидатов в губернаторы в следующем году

Прошедшие с 9 по 11 сентября муниципальные выборы в Алтайском крае не только определили новых депутатов и глав сёл в нескольких районах и городах региона. Они повлияют на грядущую губернаторскую кампанию 2023 года. Из-за тотальной победы «Единой России» оппозиционные партии теперь не смогут пройти муниципальный фильтр и выдвинуть своих кандидатов на выборы, говорят политологи. И все же представители оппозиции не отчаиваются и уверяют, что справятся — правда, с посторонней помощью.

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Оппозиция не может, кто-нибудь поможет?

Муниципальный фильтр действует в России с 2012 года — он появился после возвращения прямых выборов губернаторов в стране. В Алтайском крае, для того чтобы стать кандидатом в губернаторы, нужна поддержка не менее 7% муниципальных депутатов региона. Не менее 10% из них должны состоять как минимум в 75% районных и городских собраниях региона. Кроме того, в крае нельзя пойти на выборы губернатора самовыдвиженцем — только от какой-либо политической партии.

По состоянию на 2018 год кандидатам в губернаторы требовалось собрать 534 подписи для прохождения муниципального фильтра. 135 подписей должны быть от глав районного и городского уровней. Один депутат может поддержать только одного кандидата.

По итогам муниципальной кампании 2022 года в крае ни одна из оппозиционных партий муниципальный фильтр самостоятельно не пройдёт — стольких депутатов у них просто нет, отмечают эксперты.

Выход остаётся один — договариваться, говорит политтехнолог Константин Малышев. Причём, отмечает он, говорить придётся с единороссами, чтобы депутаты от ЕР поддержали кандидата от другой партии.

«В Алтайском крае более трёхсот голосов нужно собрать одному кандидату с учётом сложностей. Плюс главы районов, районные депутаты, сельские. Поэтому, думаю, что только кандидат от партии „Единая Россия“ сможет собрать мунфильтр самостоятельно, всем остальным придётся обращаться в „Единую Россию“, без неё преодолеть мунфильтр будет невозможно», — говорит Малышев.

При этом ЕР, скорее всего, пойдёт навстречу кандидатам от других партий, отмечает Малышев. По его словам, единороссы могут отдать голоса парламентским партиям и даже кандидатам от более мелких «Коммунистов России» или «Новых людей», потому что они на сегодняшний день имеют фракции в АКЗС и в БГД. Всё будет зависеть от технических возможностей партии, считает политолог.

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Технически, конечно, возможно и выдвижение единого кандидата от оппозиции, но этого в Алтайском крае не будет, уверен Константин Малышев. По его мнению, если руководители отделений и могут объединиться, то вряд ли партийцы это поддержат.

Единственный кандидат от оппозиции в Алтайском крае — это практически невозможный сценарий для региона, уверен и политтехнолог Константин Лукин.

«Чтобы оппозиция смогла договориться, должно быть внесено право самовыдвижения на губернаторских кампаниях. Иначе оппозиция не сможет договориться, от какой партии выдвигать кандидата. При этом если бы оппозиция объединилась, муниципальный фильтр они бы прошли. Но для этого надо оставить амбиции», — отмечает эксперт.

Политтехнолог предполагает, что оппозиционные партии будут общаться с самовыдвиженцами и «переманивать» их на свою сторону. По результатам муниципальных выборов 2022 года самовыдвиженцы — вторая по величине сила в крае и поэтому они могут дать партиям необходимые голоса, говорит Лукин. А если договориться не получится, придётся обращаться к власти.

«Думаю, самовыдвиженцев всё равно не хватит. С департаментом внутренней политики договариваться надо будет, здесь даже „Единая Россия“ не является самостоятельным актором», — объяснил Лукин.

Что будет делать оппозиция?

Между тем у партий уже есть план действий по преодолению муниципального фильтра. Сделать это намерены и справедливороссы, и ЛДПР, и КПРФ. Схема у всех примерно одна и та же.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

ЛДПР

ЛДПР намерены общаться, в первую очередь, с самовыдвиженцами и с представителями оппозиции, которая не будет выдвигать своего кандидата на выборы, говорит глава алтайского отделения ЛДПР Сергей Булаев. С «Единой Россией» либерал-демократы тоже, возможно, будут налаживать контакт.

«Я допущу, что если кандидат будет достойным, то его может поддержать даже партия власти. Всё зависит от кандидата, поэтому я считаю, что муниципальный выбор мы пройдём», — поясняет Булаев.

Что касается единого кандидата от оппозиции, то Булаев отмечает, что это возможно, но только если этот кандидат будет от ЛДПР.

КПРФ

В КПРФ же считают, что объединиться у партий вряд ли получится. Депутат АКЗС от партии Антон Арцибашев отмечает, что «это что-то из разряда фантастики». Сейчас партия собирается налаживать контакт с самовыдвиженцами и искать тех, кто готов поддержать коммунистов. Возможно, партия будет договариваться и с кем-то из единороссов, допускает Арцибашев.

«Возможно, мы будем договариваться с какими-то депутатами от „Единой России“ из районов и сёл, потому что люди там живут, что называется, на земле. Есть прецеденты, когда люди выдвигались от ЕР, и только потом узнавали, что шли от этой партии. Изначально они заявлялись как самовыдвиженцы. Надо пытаться договориться. Если с политическими силами найти общий язык не удастся, то это будут договоры с различными политическими представителями. Сейчас мы начнём процесс выстраивания взаимоотношений с депутатами в районах и сёлах», — рассказал Антон Арцибашев.

Ещё одна задача — уменьшение 7%-го барьера. КПРФ собирается вносить закон в АКЗС, чтобы снизить порог до 5%. И, считает Арцибашев, в этом заинтересованы и другие партии — СР и ЛДПР.

Антон Арцибашев / Фото: amic.ru

«Справедливая Россия»

План по снижению 7%-го барьера есть и у справедливороссов. Глава фракции «Справедливой России — За правду» в АКЗС Александр Молотов говорит, что партия внесёт законопроект о снижении порога до 5%. Молотов считает, что это сделать реально. Плюс коммунисты не против такой меры, отмечает Молотов. ЛДПР и «Коммунисты России» также должны поддержать инициативу, считает депутат.

Но это не единственная мера. Молотов отмечает, что надо вернуть в Алтайском крае возможность самовыдвижения на пост губернатора региона. И тогда оппозиция сможет представить единого кандидата, ведь он не будет идти от какой-то конкретной партии.

«Оппозиция не может объединяться в рамках нашей избирательной системы из-за отсутствия института самовыдвижения. Выдвижение консолидированного кандидата ставит вопрос, от кого он должен идти. Если бы у нас с коммунистами был кандидат-самовыдвиженец, то нам могло бы хватить депутатов для прохождения фильтра. В нынешнем формате объективно у нас нет возможности его преодолеть, и никто не поддержит кандидата от другой политической силы. Мы открыты к переговорам с коммунистами. С ними сложно разговаривать, но у нас общая идеология, которая гипотетически может привести к сотрудничеству», — рассказал Молотов.

Александр Молотов / Фото: amic.ru

СР также готова разговаривать с самовыдвиженцами. По словам Молотова, среди них есть те, кто сочувствует справедливороссам. Некоторые партийцы шли на муниципальные выборы не от партии, но при этом готовы её поддержать.

Что касается общения с единороссами, то эсерам «разговаривать с ними можно и нужно», считает Молотов. Ведь партия власти сама заинтересована, чтобы выборы были «конкурентными, открытыми и легитимными», подчёркивает он. Поэтому помощь оппозиции от ЕР — это «нормальная история, в которой нет ничего зазорного», уверяет Молотов.

«Такой вариант возможен, тем более что практика такая была. Надо честно говорить об этом сразу. Это лучше, чем потом предавать интересы избирателей. Люди хотят, чтобы „Справедливая Россия“ была на выборах, и партия предпримет все возможные шаги, чтобы наш кандидат был на выборах и навязал борьбу», — отметил депутат.

Как прошли муниципальные выборы 2022?

Напомним, что муниципальные выборы 2022 года прошли с 9 по 11 сентября 2022 года в 53 муниципалитетах края из 69. Большинство мандатов в регионе взяли единороссы. На городском и районном уровнях они получили 949 мест в депутатских корпусах, самовыдвиженцам досталось 85 мандатов, КПРФ — 555, справедливороссам — 44, 19 мандатов перешло к «Коммунистам России», 8 — к ЛДПР и 2 — к «Новым людям». Из 144 избираемых глав сёл 115 должностей заняли единороссы, а остальные 29 — самовыдвиженцы.

В сёлах партия власти получила 361 место из 4605 разыгрываемых. 612 человек попали в собрания депутатов в качестве самовыдвиженцев. 146 мандатов взяла партия «Справедливая Россия — За правду» (более 3%), 101 место в корпусах досталось КПРФ (2,2%), 21 мандат получила ЛДПР (0,46%), шесть кресел займут депутаты от «Коммунистов России» (0,13%), по одному — партия «Новые люди» (0,02%) и представитель «Партии возрождения России».

Единороссы победили на выборах и в городах края. В Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, в Яровом и Заринске они взяли большинство.

Что касается губернаторских выборов, то они запланированы на 2023 год. Отметим, что на прошлых выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от «Партии Роста», Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от «Единой России» и Людмила Суслова от «Справедливой России». Тогда победил Виктор Томенко, набрав 53,6% голосов.

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