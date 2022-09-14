С маленькой явкой и большим лидером. Как прошли и чем запомнились выборы-2022 в Алтайском крае

Выборы 2022 года в Алтайском крае официально закончены. С 9 по 11 сентября в 53 из 69 муниципалитетов региона выбирали депутатов и глав сельсоветов. О том, кто победил в кампании и дискредитировала ли низкая явка муниципальные выборы в крае, рассказала на пресс-конференции 13 сентября глава алтайской избирательной комиссии Ирина Акимова.

Как прошло голосование в городах?

Барнаул

Самое крупное голосование в регионе состоялось в Барнауле. Причём здесь оно прошло как по спискам, так и по одномандатным округам. По спискам больше всего процентов набрала «Единая Россия» — 47,9% голосов. Следом за единороссами идёт КПРФ с результатом 15,4%. Третье место — за партией «Справедливая Россия — За правду» (8,9%).

Также в гордуму проходят «Новые люди» (8,4%) и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — у неё 8,3% голосов. Партии «Коммунисты России» (3,5%), «Зелёные» (1,4%) и «Родина» (0,5%), не преодолев 5%-й барьер, в городской парламент не попали. Тем самым по спискам ЕР забирает 11 мест, три достаются КПРФ и по два места отходит к справедливороссам, ЛДПР и «Новым людям», отметила Ирина Акимова.

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Что касается одномандатных округов Барнаула, то на них единороссы заняли 20 округов из 20. В итоге получается, что ЕР берёт в думе 31 мандат, КПРФ — три, а ЛДПР, СРЗП и «Новые люди» — по два.

Новоалтайск

В Новоалтайске также единороссы получили большинство. Так, 16 мест в Новоалтайском городском собрании депутатов восьмого созыва достаётся единороссам, два — КПРФ, три — кандидатам от «Справедливой России — За правду» и одно кресло — самовыдвиженцу, рассказала Ирина Акимова.

Выборы в Алтайском крае 2022 года / Фото: amic.ru

Бийск

В Бийске состоялось только голосование по двухмандатным округам. Здесь тоже большинство мест досталось единороссам (27 из 30). Два мандата отошло к представителям ЛДПР и один забрал самовыдвиженец.

Рубцовск

Рубцовский горсовет тоже будет состоять по большей части из единороссов. На сентябрьских выборах 2022 года они выиграли 25 мандатов из 28. Остальные три места получили по одному представителю от ЛДПР и КПРФ, а также один самовыдвиженец.

Яровое

В Яровом избирались кандидаты на 12 мандатов. Из них 15 забрали единороссы (15,8%), один достался КПРФ (5%) и два — самовыдвиженцы (11%), сообщила Ирина Акимова.

Заринск

В Заринске разыгрывалось 20 мандатов. 15 мест в городском собрании депутатов забрали единороссы (75%), одно место досталось КПРФ (5%), одно — справедливороссам (5%) и три — самовыдвиженцам.

Сколько мандатов по краю взяли партии?

На муниципальных выборах 2022 года в Алтайском крае разыгрывалось всего 5554 мандата. Из них 949 относятся к городскому или районному уровню, а остальные 4605 — к сельскому. Все 949 городских и районных мандатов удалось заместить. Они распределились таким образом:

736 мандатов получила «Единая Россия» (77,56%);

85 мандатов — самовыдвиженцы (8,96%);

55 мандатов — КПРФ (5,08%);

44 мандата — партия «Справедливая Россия — За правду» (4,64%);

19 мандатов — «Коммунисты России» (2%);

8 мандатов — ЛДПР (0,84%);

2 мандата — «Новые люди» (0,21%).

«Партия пенсионеров», «Зелёные» и «Родина» остались вообще без мандатов на районном и городском уровнях.

Ещё 2,4% от общего количества бюллетеней в крае оказались недействительными.

Выборы в Алтайском крае 2022 года / Фото: amic.ru

Как прошли выборы в сёлах Алтайского края?

Всего в выборах участвовало 511 сельских поселений Алтайского края. Там избирали в том числе 144 глав сёл. По итогам голосования 115 сёл возглавили единороссы, а остальные 29 — самовыдвиженцы. Представителей других партий в числе победителей нет.

Кроме этого, были запланированы выборы главы Красноухинского сельсовета Баевского района. Однако это голосование отложили из-за недостатка кандидатов, пояснила Ирина Акимова.

Что касается депутатских корпусов сельских поселений, то там замещалось 4605 мест. Жители избрали 4537 местных депутатов. Как рассказала Ирина Акимова, более чем по 60 депутатским мандатам голосование отложили.

Ирина Акимова отметила, что в нескольких сельсоветах (например, в Хлеборобном сельсовете Быстроистокского района, Телеутском сельсовете Каменского района и Степнокузнецком сельсовете Родинского района Алтайского края) потребовалось дополнительное выдвижение кандидатов. Где-то в списке был только один кандидат. По закону поддержать его должно 50% избирателей, но этого не произошло. Поэтому выборы пришлось перенести.

Также в Крутихинском сельсовете проходил референдум по вопросу введения средств самообложения граждан. По закону явка на референдуме должна достигать 50%. Это условие соблюсти не удалось, поэтому его результаты признали несостоявшимся, рассказала Ирина Акимова.

Но в большинстве сёл выборы состоялись. Большее число разыгрываемых мандатов, а именно 3651 место, забрала «Единая Россия» (80%), 612 человек попали в собрания депутатов в качестве самовыдвиженцев. 146 мандатов взяла партия «Справедливая Россия — За правду» (более 3%), 101 место в корпусах досталось КПРФ (2,2%), 21 мандат получила ЛДПР (0,46%), шесть кресел займут депутаты от «Коммунистов России» (0,13%), по одному — партия «Новые люди» (0,02%) и представитель «Партии возрождения России» (он был единственным кандидатом от партии в крае и баллотировался в Калманском районе).

Выборы 2022 года в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Какая была явка и «дискредитировала» ли она выборы?

Муниципальные выборы в Алтайском крае запомнились одной из самых низких явок в истории региона. Такая ситуация была и по всей стране. Средняя явка в городах края составила 14,3%, голосовать пришло 126,6 тысячи избирателей. В Барнауле она была на уровне 14,8%, в Новоалтайске — 14,4%, в Бийске — 12%. За 15% переступили Заринск (15,6%), Рубцовск (15,7%), Яровое (15,9%), сообщила глава избирательной комиссии Алтайского края.

По словам главы алтайского избиркома, нельзя сказать, что в этом году в регионе была кардинально низкая явка. На прошлых муниципальных выборах 2017 года она была выше, но не намного: 19,9% — по Барнаулу и 24,2% — по краю.

По словам Ирины Акимовой, небольшая явка в Алтайском крае наблюдается часто, когда муниципальные выборы проводятся отдельно от федеральных. Такова тенденция. Кроме того, люди уезжают из города, не могут прикрепиться и проголосовать из другого места.

Ирина Акимова уверена: органы власти в этот раз сделали всё, чтобы оповестить людей о выборах, рассказать и гарантировать их возможность реализовать своё избирательное право. При этом проблемы с явкой есть, признаёт она, и избирательной комиссии ещё есть над чем поработать.

«Должен быть анализ по всем направлениям. Мы констатируем незнание избирательного законодательства. Некоторые не думают, что они участники голосования, у кого-то возникли проблемы с регистрацией. Уровень правовой культуры — это тоже тот аспект, над которым нужно работать. Это многофакторное явление. Такая явка — это мотивация, толчок для нашей работы и для развития интереса к выборам. Однозначно муниципальные выборы не дискредитированы. Это важная ценность, которая предусмотрена законом», — считает Акимова.

Ирина Акимова / Фото: Антон Дегтярёв

После объявления результатов многие пользователи соцсетей назвали выборы нелегитимными из-за низкой явки. Однако Ирина Акимова отмечает, что это просто частные мнения, и в действительности выборы были абсолютно законными.

Что касается предложений избирателей о том, чтобы проводить муниципальные выборы вместе с краевыми или федеральными, то Ирина Акимова отвечает: просто так передвинуть дату выборов нельзя. Их периодичность предусмотрена законом.

«Правила периодичности фиксируется и календарной хронологией, и нормами, и документами, которые определяют срок полномочий, срок, когда должны проходить выборы любых уровней. Я поддерживаю мнение президента, что не надо спекулировать на этой теме. Нужно подходить уважительно, соблюдая требования закона. Выборы будут проходить только в соответствии с нормами», — отметила Акимова.

К тому же говорить о низкой явке по всему Алтайскому краю не приходится. На селе ситуация была лучше, говорит Акимова. По районам явка составила 29,9% (или 221,9 тысячи избирателей).

«В сёлах многие успели проголосовать досрочно. Есть ряд муниципалитетов, где явка выше 30%. 69,7% избирателей в Родинском районе были заинтересованы в голосовании. Муниципальные выборы всё-таки интересуют людей. А если усреднить и город, и село, то получается явка 21,42% (или 348,5 тысячи избирателей) в Алтайском крае», — рассказала Акимова.

Были ли нарушения?

Избирательная комиссия на выборах отслеживала и обращения избирателей. Ни одно из них не было связано с работой избирательной комиссии, говорит Акимова. Вопросы жителей касались в основном участия кандидатов в выборах и процедуры голосования.

«Если мы возьмём горячую линию, треть обращений 11 сентября были связаны с вопросами, где находится избирательный участок, некоторые касались порядка голосования вне помещения, регистрации по месту прописки, дистанционного голосования. Что касается нарушений, мы мониторили соцсети. Если возникали вопросы — начинали разбираться. Каждый факт, который упоминался, подвергался рассмотрению», — пояснила Акимова.

Избирательная комиссия обратила внимание и на баннеры «Единой России» без выходных данных, которые развешивались по городу в ходе предвыборной кампании. По словам Акимовой, избирком сразу начал проверку случившегося. Оказалось, что ни сама партия, ни кандидаты баннеры в избирком не предоставляли.

Баннеры «Единой России» без выходных данных / Фото: amic.ru

«Агитационные элементы там были, но материал не заявлялся. Участник процесса категорично заявил, что не изготавливал баннеры, не является их автором. Поэтому здесь требуется проверка правоохранительных органов. На данный момент ответа от них не поступало, но правоохранители по каждому факту оперативно реагировали, вызывалась опергруппа, материал демонтировался. Поэтому сейчас вопрос решают правоохранители. Думаю, нас проинформируют о результатах расследования», — рассказала Акимова.

Отметим, что за нарушениями на выборах в крае следила и Общественная палата Алтайского края. Она нашла три нарушения на участках и передала информацию о них правоохранителям.

Напомним, что выборы в Алтайском крае проводились с 9 по 11 сентября. Муниципальная кампания в регионе стала крупнейшей в России.

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