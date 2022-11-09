Политическая турбулентность. Как завершились выборы в США и что ждет президента Байдена

В США накануне завершились масштабные выборы в законодательный орган власти — конгресс. Американцы полностью выбирали Палату представителей и треть Сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 состоялись губернаторские выборы. Пока окончательных итогов голосования нет, но уже понятно, что Палата представителей, скорее всего, остается за республиканцами (это сулит большие проблемы президенту-демократу Джо Байдену), а в Сенате наблюдается равенство. Однако в спорных ситуациях верхняя палата будет занимать позицию демократической партии. Почему итоги выборов разочаровали экс-президента США Дональда Трампа и как прошедшее голосование повлияет на президентскую кампанию в 2024 году — в материале amic.ru.

Кого выбирали в США 8 ноября?

Голосование проходило повсеместно — во всех 50 штатах. Избиралась вся нижняя палата парламента (435 конгрессменов), а также треть верхней палаты (35 из 100 мест). Борьба по традиции развернулась между двумя партиями: демократической и республиканской. А еще в этот день в 36 штатах выбирали губернаторов.

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Политика Важнее и масштабнее президентских. Какие выборы пройдут в США 8 ноября

Какой расклад сил был до этих выборов?

В американском Сенате представлены по два человека от каждого штата. Расстановка сил была следующая: 50 — демократы, 50 республиканцы. Однако вице-президент (Камала Харрис) имела решающий голос и обеспечивала перевес демократам. А вот расстановка сил в Палате представителей была иной, здесь перевес демократов был более ощутимый: 220 мест против 212 у республиканцев. Палата Представителей в США формируется в соответствии с численностью населения каждого штата. Так, больше всего депутатов у Калифорнии (53) и Техаса (36).

Как проходит избрание в конгресс США?

По мажоритарной системе: для победы надо набрать больше голосов, чем у конкурента, причем необязательно больше половины. В некоторых штатах нужно абсолютное большинство, иногда проходит второй тур. У каждой территории — свое избирательное право.

Конгресс обновится уже в ноябре?

Нет. Срок пребывания новых сенаторов в должности начнется с 3 января 2023 года и завершится через шесть лет. Раз в два года треть мест сенаторов разыгрывается на выборах.

Инфографика: t.me/breakingmash

Что там все-таки с результатами?

В палате представителей почти наверняка большинство будет за республиканцами — у них пока 195 мест против 176 у демократов, следует из подсчетов CNN. Для большинства необходимо набрать 218. Пока неизвестна судьба еще 66 кресел. Битва за Сенат идёт еще напряженнее. Демократы пока получают 48 мест против такого же количества мандатов у консерваторов. В случае распределения мест в верхней палате Конгресса поровну, большинство все равно будет за демократами, решающий голос им даст однопартиец вице-президент Камала Харрис. Если же республиканцы отыграют отставание и заберут весь Конгресс, у Джо Байдена и его администрации будут связаны руки оставшиеся два года до новых президентских выборов. Пока не распределенными остаются всего четыре места.

Почему так затягивается подведение итогов?

В нескольких штатах результаты слишком плотные, чтобы назвать однозначного победителя. Нужно иметь ввиду, что многие американцы к тому же проголосовали досрочно, в том числе и по почте. Подсчеты продолжаются и могут занять еще не один день. Кроме того, впереди разбор нарушений и протестов, как и в 2020 году на последних президентских выборах.

В числе спорных штатов — Невада и Аризона: здесь ближе к победе демократы. Тогда у них будет 50 кресел в Сенате. Висконсин колеблется между двумя партиями. В Джорджии дело идет ко второму туру. Он может пройти в начале декабря.

Инфографика: t.me/nashpresidentUSA

А как прошли губернаторские выборы?

Здесь явного перевеса нет ни у кого. Пока демократов во главе Штатов насчитывается 21, а республиканцев — 24. Так, в Арканзасе губернатором станет бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс. Она обошла в гонке темнокожего демократа Криса Джонса и стала первой женщиной на посту главы этого консервативного штата.

Демократ Гэвин Ньюс в Калифорнии сохранил свой пост, как и его однопартиец Кэти Хокул в Нью-Йорке. Также удержались в должности республиканцы Грэгг Эбот (Техас) и Рон ДеСантис (Флорида). Последнего уже прочат в будущие президенты США. По крайне мере, именно ДеСантис будет главным оппонентов Трампа на праймериз в 2024 году, а в случае победы на предварительном голосовании поборется за кресло главы государства. Например, так считает депутат Госдумы Мария Бутина. Кстати, карьера ДеСантиса пошла в гору как раз при Трампе в 2018 году: тогда он впервые занял кресло губернатора Флориды.

Почему Байдена ждут тяжелые времена?

Администрация президента, потеряв большинство в Палате представителей, не сможет проводить свои законодательные инициативы. Более того, республиканцы в пику Джо Байдену могут инициировать расследования против сына президента Хантера. Не исключена и попытка импичмента. Впрочем, всерьез шансов сместить главу государства у оппонентов Байдена-старшего мало, считают политологи.