Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании
Ранее Серышев также оказался под ограничениями, которые Канада ввела в отношении российских бизнесменов и политиков
25 марта 2022, 11:45, Илья Звягинцев
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщает РБК.
Всего в списке оказались 59 лиц и организаций, среди которых Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и компания «Алроса», «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.
Ранее Серышев также попал в число людей, в отношении которых санкции ввела Канада.
Напомним, что Анатолий Серышев сменил на посту полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. Сам Меняйло стал главой Северной Осетии.
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