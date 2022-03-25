Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев попал в новый санкционный список Великобритании. Об этом сообщает РБК.

Всего в списке оказались 59 лиц и организаций, среди которых Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и компания «Алроса», «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.

Ранее Серышев также попал в число людей, в отношении которых санкции ввела Канада.

Напомним, что Анатолий Серышев сменил на посту полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. Сам Меняйло стал главой Северной Осетии.