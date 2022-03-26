Польский генерал призвал «вернуть Калининград Польше»

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о «претензиях Варшавы на Калининград». Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — сказал он.

Это не первое одиозное заявление Скшипчака о российском городе. Так, в прошлом году он назвал Калининградскую область «воротами в Балтийское море и на Польскую низменность», а также описал «войну России с НАТО» в этом регионе.

Тогда в Госдуме расценили это заявление как недружественное и несовременное, а губернатор региона Антон Алиханов призывал Скшипчака перестать фантазировать и «пытаться оказаться в каменном веке». Он также напомнил, что в своё время Польшу после войны помогали восстанавливать именно советские солдаты.