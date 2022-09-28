Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Москве.

Аналогичное предупреждение выходило еще в феврале, после начала спецоперации на Украине. В качестве причины повторного предупреждения посольство указало начало в РФ частичной мобилизации — утверждается, что РФ «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает на военную службу».

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию пока есть доступные варианты», — говорится в сообщении на сайте посольства.

При этом в сообщении посольства отмечается, что коммерческие рейсы сейчас ограничены и зачастую недоступны, а наземные маршруты на авто или автобусах открыты.

«Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно забронировать подходящие маршруты», — отмечается в сообщении американской дипмиссии.