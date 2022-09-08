Призывавший убивать русских посол Украины покинул Казахстан

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, призывавший убивать русских, покинул страну по требованию властей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, он вылетел утренним рейсом в Варшаву.

Напомним, что недавно в соцсетях появилось видео, на котором Врублевский сказал, что украинские власти стремятся убить как можно больше русских. Позднее МИД Казахстана вручило ему ноту протеста и заявило о неприемлемости подобных высказываний с поста посла иностранного государства.

Как отмечал представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров, посол извинился и заявил, что слова были сказаны на фоне «повышенного эмоционального состояния».

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Словами Врублевского также заинтересовались в Следственном комитете РФ. В ближайшее время ведомство даст правовую оценку заявлениям посла.