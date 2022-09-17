Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские теракты

Президент России Владимир Путин по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества прокомментировал ход специальной военной операции на Украине, энергетический кризис в Европе и отношения с Западом. Как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что РФ до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты.

«Совсем недавно Вооружённые силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным», — заявил президент.

Путин добавил, что ранее киевский режим пытался устроить теракты на территории российских ядерных объектов, но сейчас ситуация находится под контролем.