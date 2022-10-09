Путин в понедельник проведёт совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — цитирует Пескова РИА Новости.

На данный момент неизвестно, будет ли на совещании освещаться тема Крымского моста.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. Одновременно произошло возгорание на железнодорожном мосту — загорелся состав. Частично обрушились два пролёта моста, судоходная арка не повреждена.