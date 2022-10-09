Путин в понедельник проведёт совещание с членами Совбеза
На данный момент неизвестно, будет ли подниматься на нём тема Крымского моста
9 октября 2022, 20:33, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — цитирует Пескова РИА Новости.
На данный момент неизвестно, будет ли на совещании освещаться тема Крымского моста.
Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. Одновременно произошло возгорание на железнодорожном мосту — загорелся состав. Частично обрушились два пролёта моста, судоходная арка не повреждена.
Повреждены два пролета. Что известно о подрыве грузовика на Крымском мосту? Видео
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