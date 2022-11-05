Путин включил период службы по призыву в стаж для досрочного выхода на пенсию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Документ опубликован на портал правовой информации.

Сенатор Елена Бибикова в беседе с ТАСС подчеркнула, что эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто в армии не был, но работал.

Участие в СВО также будут засчитывать в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. Индивидуальный пенсионный коэффициент в этом случае также удваивается, добавила Бибикова.

Напомним, 4 ноября Владимир Путин также подписал закон, предусматривающий мобилизацию россиян с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.