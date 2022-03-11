Путин заявил о «позитивных сдвигах» в российско-украинских переговорах

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в российско-украинских переговорах есть «позитивные сдвиги». Об этом сообщает ТАСС.

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее», — сказал Путин.

Напомним, что на данный момент стороны провели три раунда переговоров, а место и время проведения четвертого раунда пока не определены.

Также 10 марта состоялась встреча глав МИД двух стран в Турции.