Роскомнадзор запретил рекламу Google и его сервисов

Роскомнадзор вводит запрет на рекламу компании Google и её информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. Как сообщает ТАСС, поисковые системы также будут информировать пользователей интернета о нарушении компанией российских законов.

Меры приняты ведомством «за многочисленные нарушения американской IT-компанией Google LLC российского законодательства». Перечисленные ограничения в отношении Google будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства, уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее Роскомнадзор заявил, что не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента. Позднее ведомство заявило, что администрация видеохостинга сознательно дискриминирует российских пользователей, в том числе ограничивает доступ к официальной информации Министерства иностранных дел РФ.