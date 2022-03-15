Российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта
Четвёртый раунд переговоров начался 14 марта в онлайн-формате
Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передаёт ТАСС.
По словам Зеленского, он переговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал Зеленский.
Напомним, 14 марта в онлайн-формате начался четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Вечером стороны взяли «технический перерыв», сегодня переговоры продолжатся. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны обсуждают мир, прекращение огня, немедленный отвод войск и гарантии безопасности.