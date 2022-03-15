Российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта

Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передаёт ТАСС.

По словам Зеленского, он переговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал Зеленский.