Российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта

Четвёртый раунд переговоров начался 14 марта в онлайн-формате

15 марта 2022, 05:20

Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передаёт ТАСС.

По словам Зеленского, он переговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал Зеленский.

Напомним, 14 марта в онлайн-формате начался четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Вечером стороны взяли «технический перерыв», сегодня переговоры продолжатся. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны обсуждают мир, прекращение огня, немедленный отвод войск и гарантии безопасности.

Российско-украинские переговоры ушли на технический перерыв до завтра

Российско-украинские переговоры ушли на технический перерыв до завтра


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