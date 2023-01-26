Фоторепортаж с 16-й сессии алтайского парламента

26 января 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

Первая в 2023 году сессия АКЗС получилась непродолжительной, однако два вопроса вызвали бурную дискуссию у депутатов. Народные избранники, несмотря на почти полное единодушие среди оппозиции, так и не смогли снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. "Заградительный барьер" по-прежнему составляет 7%.

Другой горячей темой стало разрешение на отстрел волкособов – гибрида волка и собаки. Он представляет опасность как для человека, так и для домашнего скота и диких животных. После долгих споров парламентарии всё-таки дали добро на отстрел гибридов.

Кроме того, на сессии избранники расширили круг получателей ежемесячной денежной выплаты для сельских специалистов. Раньше её получали занятые как минимум на 0,75 ставки. Теперь же на ЕДВ смогут претендовать и те, у кого нагрузка ощутимо меньше – 0,25 или 0,5 ставки.

Подробнее о том, как прошла январская сессия АКЗС, смотрите в фоторепортаже amic.ru.

































































































15-я сессия АКЗС

Фото: Смолихина Екатерина / amic.ru