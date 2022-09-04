Самые неконкурентные и предсказуемые за 10 лет? Какие кампании пройдут в ЕДГ-2022 и ждать ли сюрпризов

Несмотря на большое количество кампаний, которые пройдут 11 сентября, в единый день голосования, значительных сюрпризов ждать не приходится, уверены большинство экспертов. Так, например, выборы губернаторов в 14 регионах страны «должны» уложиться в один тур и закончиться повсеместной победой врио. Но локальные сюрпризы всё-таки возможны. В частности, на выборах в Барнаульскую гордуму. Подробнее о том, как пройдёт ЕДГ-2022, почему на этот раз не стоит ждать большой явки и как за год поменялись предпочтения избирателей — в обзоре amic.ru.

Кого будут выбирать россияне в 2022 году

Конкуренция во время единого дня голосования в нынешнем году будет менее высокой, чем во время федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021-м. Это связано не только с меньшим количеством участников, но и с особенностями политической жизни, отмечает политолог Илья Гращенков. Несмотря на увеличение числа партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей, показатели формальной конкуренции на региональном уровне в этом году — одни из самых низких за последние десять лет, согласен представитель движения «Голос» (внесён Минюстом в реестр общественных объединений-иноагентов) Станислав Андрейчук. Изначально выдвинуто очень мало списков, не помогает даже снижение показателей отсева партий на этапе выдвижения и регистрации, считает эксперт.

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Как ранее сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году в единый день голосования назначено около 4600 избирательных кампаний в 81 регионе страны. Главными станут губернаторские выборы, которые пройдут в 15 субъектах. Прямым голосованием будут избирать глав Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Новгородской, Свердловской областей, республик Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. Главу Адыгеи изберут депутаты республиканского парламента.

Напомним, что в Тамбовской области на пост губернатора претендует депутат Алтайского Заксобрания, руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Ему удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Всего на должность главы региона зарегистрировали пять человек, включая врио губернатора Максима Егорова. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей. Если никто не справится с этой задачей, то два претендента с наилучшими показателями выходят во второй тур. Здесь победитель будет определён уже простым большинством голосов.

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Кроме того, 11 сентября в РФ пройдут выборы шести региональных парламентов: Удмуртии, Северной Осетии — Алании, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей. Также важными станут выборы 11 гордум и горсоветов. Они состоятся в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. На муниципальных выборах в Москве избирательные кампании пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

Не «договорняк», а консолидация электората

По мнению экспертов, большинство крупных кампаний в России в 2022 году будут носить «референдумный» характер. То есть речь идёт о поддержке действующих губернаторов либо врио глав регионов. Каких-либо протестных настроений не ожидается, а избиратели поддержат кандидатов, которые разделяют патриотический курс.

«Кампании проходят спокойно. Оппозиция в большинстве регионов лишь обозначает своё участие. Конечно, всё это не означает, что выборы — „договорняк“. Просто в условиях военной операции отношение к ним политических игроков, партий стало более ответственным», — приводят мнение политолога, главы АПЭК Дмитрия Орлова «Известия».

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По его словам, с высокой долей вероятности ни в одном из регионов второго тура не будет. Это мнение разделяет глава политической экспертной группы Константин Калачев. «С моей точки зрения, эти выборы носят характер референдума. Они показывают, что избиратели отдадут свои голоса тем, кто поддерживает президента и военную операцию. В этих условиях главным для организаторов выборов станет обеспечение достойной явки, одним из инструментов этого станет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)», — пояснил Калачев.

ДЭГ в этом году будут применять в семи регионах России — в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. Онлайн-голосование задействуют на выборах губернаторов и совмещённых с ними избирательных кампаниях.

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Эксперт исключает вторые туры на губернаторских выборах. При этом он считает, что кампания-2022 менее конфликтная и более комфортная для оппозиции. В пример он привёл регистрацию на губернаторских выборах в Удмуртии кандидата от КПРФ Александра Сырова, в отношении которого ранее возбуждалось уголовное дело.

Высокой явки этой осенью ждать не стоит, рассуждает политолог Илья Гращенков. Это связано не только с тем, что выборы в Госдуму интереснее, чем губернаторские или муниципальные кампании. «Многим партиям сегодня просто нечего предложить избирателю. Их повестка крайне локальна и связана либо с темой экологии, либо с темой решения социальных проблем и общего популизма. Но рейтинги говорят о том, что старые заходы работают плохо и на фоне их использования люди игнорируют выборы», — полагает эксперт.

Контркампания или козырь «свой-чужой»

При этом, несмотря на высокую степень предсказуемости, выборы в стране остаются главным источником легитимности власти. Именно поэтому ЕДГ является чертой подведения итогов года и одновременно точкой отсчёта нового политического сезона, считает Гращенков.

Он обращает внимание, что в недавней истории были случаи, когда даже при мунфильтре и кандидатах-спойлерах на выборах губернаторов в 2018 году было несколько неожиданных результатов. Например, победа Валентина Коновалова в Хакасии и «почти выигрыш» Андрея Ищенко в Приморье. Оба представляли КПРФ.

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Из особенностей кампании-2022 Гращенков называет попытку кандидатов-коммунистов активно разыгрывать козырь «свой-чужой». Это видно на примере Кировской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Ярославской и других областей.

«Кандидаты стараются выстроить работу не столько на собственной повестке, сколько на контркампании. Особенно активно пытаются разыграть сюжет с „чужими“ и „своими“ коммунисты в тех регионах, где на выборы идут назначенные прошлой осенью врио губернаторов. Например, кандидат от КПРФ на должность губернатора Ярославской области Михаил Парамонов всюду подчёркивает, что он 20 лет состоит в разных выборных органах региона, а значит, точно свой, ярославский, а врио губернатор Михаил Евраев — из пришлых, то есть чужой», — уточняет Гращенков.

Реальная конкуренция хромает

Итоги выборов последних лет привели к расширению числа политических партий, обладающих «парламентской льготой»: в Госдуму прошли «Новые люди», а во многих регионах появились партии, которые успешно выступили на региональном уровне — прежде всего, речь идёт о «Партии пенсионеров» и отчасти — о «Коммунистах России». Это привело к тому, что люди, которые раньше находились в «парламентских партиях» на вторых ролях, проиграли внутрипартийные конфликты или просто испытывают дискомфорт от нахождения в рядах ЕР, получили возможность сменить свою «партийную идентичность» и попробовать перезапустить карьеру, считает представитель «Голоса» Станислав Андрейчук.

В то же время, несмотря на увеличение числа партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей, показатели формальной конкуренции на региональном уровне в этом году — одни из самых низких за последние десять лет. Изначально выдвинуто очень мало списков, не помогает даже снижение показателей отсева партий на этапе выдвижения и регистрации.

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«Мы видим те же тенденции, что и в предыдущие годы: в выборах принимают участие в основном выдвиженцы партий-льготников. Представителей партий, не имеющих льготы, и самовыдвиженцев мало уже на этапе выдвижения, а после регистрации их остаётся ничтожное количество.

По его словам, реальная конкуренция на этих выборах оказывается гораздо ниже из-за откровенно «договорных» отношений формально конкурирующих партий и кандидатов. Показательны в этом смысле московские муниципальные выборы: если из 2387 самовыдвиженцев регистрацию получили 1614 (67,6%), из 179 кандидатов партии «Яблоко» — 152 (84,9%), то из административно поддерживаемой коалиции «Мой район» — 157 человек из 158.

Эксперт обращает внимание, что с формальной точки зрения самые конкурентные выборы на муниципальном уровне пройдут в Барнауле, где предстоит избрать 40 депутатов гордумы. При этом, по мнению представителя «Голоса», четыре партии здесь выглядят откровенными «спойлерами». Это КПКР, «Зелёные», «Родина» и «Партия пенсионеров». Похожая ситуация, но в меньшем масштабе, есть и на других крупных выборах.

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Кого выбирают жители Алтая

Напомним, одни их самых крупных муниципальных выборов в 2022 году пройдут в Алтайском крае. В частности депутатов предстоит избрать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом. Везде, кроме краевой столицы, будет действовать мажоритарная система, то есть голосовать избиратели станут только по округам. Партийные списки сохраняются лишь в Барнауле. Здесь в бюллетене окажется девять партий. Выборы в Барнауле — единственные, где применяется трёхдневное голосование (с 9 по 11 сентября).

Всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в регионе по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.