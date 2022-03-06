Санкции и продуктовые ограничения. Что произошло за одиннадцатый день спецоперации на Украине

Одиннадцатый день на территории Украины продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. При этом западные страны вводят всё новые санкции в отношении российских компаний, персон и экономики в целом, из-за чего из России уходят известные бренды. А вот продуктовые сети страны заявляют, что ограничивают продажу товаров в одни руки, чтобы избежать спекуляций и наценок. Обо всём подробнее — в материале amic.ru.

Новые санкции

Американские и европейские компании продолжают заявлять о приостановлении продаж своих товаров в России.

Магазины знаменитых модных брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России в связи с военной операцией на Украине, сообщает агентство Reuters.

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Экономика Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius приостанавливают работу в России

О приостановке работы в России объявила Puma, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Компания сообщила, что разрывает контракт с российской федерацией баскетбола, временно приостанавливает поставки в Россию и работу фирменных магазинов.

Приостановил продажи в России и итальянский дом моды Prada.

Ранее о временном прекращении работы заявила испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, пишет газета Diario. В Барнауле эти магазины уже закрылись.

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Общество Без Zara, Bershka и Pull&Bear. Как выглядит барнаульский ТЦ Galaxy после ухода сети Inditex

Предотвратить спекуляции

Крупнейшие сетевые компании страны продолжают вводить ограничения на приобретение товаров в одни руки. 6 марта об этом заявила «Лента», сообщает РИА Новости. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

Аналогичные ограничения уже ввели «Ашан» и X5 Group с разрешения Минпромторга. Как пояснили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети. Это необходимо, чтобы минимизировать риски приобретения продуктов питания перекупщиками.