Силуанов: Россия заплатит госдолг в рублях

РФ заплатит держателям российских еврооблигаций по схеме оплаты российского газа в рублях. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с «Ведомостями». Иностранным инвесторам для этого, поясняет министр, придётся открыть валютные и рублёвые счета в российском банке.

«Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — объяснил Силуанов, отметив, что с помощью такого механизма можно будет проводить платежи, минуя западную расчётную инфраструктуру.

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Ранее министр заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему долгу. «Мы не собираемся, у нас деньги есть», — сказал он в середине мая, добавив, что РФ сможет выполнить все свои финансовые обязательства, если западная инфраструктура будет открыта.