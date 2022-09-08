СМИ: Украина хочет вернуть Херсон до конца года

Украина поставила цель вернуть Херсон к концу 2022 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Американский телеканал, ссылаясь на высокопоставленных украинских лиц, отмечает, что Киев намерен обратно взять под свой контроль как минимум территории к северу или западу от Днепра, включая Херсон и Новую Каховку. Также в планах — Северо-Крымский канал, по которому поступает вода в Крым.

В США чиновники рассказали, что ВСУ пытаются отрезать линии снабжения российских военных.

При этом в Пентагоне цель вернуть Херсон к концу года назвали «амбициозной».

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести референдумы в Донбассе 4 ноября. По его словам, эта историческая дата «объединяет в пространство русского мира», о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий. По мнению политика, провести голосование в этот день будет правильно и символично.