Сотрудники ФБР несколько часов обыскивали дом Дональда Трампа
СМИ предполагают, что спецслужбы заинтересовались документами, которые Трамп забрал из Белого дома
9 августа 2022, 12:55, Илья Звягинцев
В доме бывшего президента США Дональда Трампа несколько часов проходили обыски. Об этом сообщает New York Times.
По данным источников газеты, сотрудников ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома.
Ещё в феврале в СМИ появлялась информация, что из дома экс-президента изъяли несколько ящиков с документами.
«Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли „часы“, завершился изъятием бумажных документов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время обысков Трамп находился в Нью-Йорке.
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