Сотрудники ФБР несколько часов обыскивали дом Дональда Трампа

В доме бывшего президента США Дональда Трампа несколько часов проходили обыски. Об этом сообщает New York Times.

По данным источников газеты, сотрудников ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома.

Ещё в феврале в СМИ появлялась информация, что из дома экс-президента изъяли несколько ящиков с документами.

«Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли „часы“, завершился изъятием бумажных документов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков Трамп находился в Нью-Йорке.