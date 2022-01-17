США и ЕС собираются ввести точечные санкции против российских банков

США и Евросоюз решили отказаться от отключения российских банков от системы SWIFT как от варианта возможных санкций. По информации немецкой газеты Handelsblatt, вместо этого подготавливаются точечные экономические санкции против крупнейших российских банков.

Однако в ФРГ настаивают на исключении, поскольку в противном случае могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти, которые поставляются из России.

Более предметно санкционную политику могут обсудить в предстоящий четверг, 20 января, — тогда в Берлине пройдёт встреча между госсекретарём США Энтони Блинкеном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, SWIFT — международная система межбанковских переводов, которая делает возможными транзакции между различными организациями и странами.