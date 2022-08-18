Стало известно, почему Запад опасается вводить новые санкции против России

Страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других государств, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, всё большее число стран также отказываются от публичной критики в адрес Москвы.

Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован отметил, что со временем становится всё труднее найти «разумные способы наказать» Россию. Он выразил мнение, что поддержка антироссийских мер будет снижаться, «поскольку мартоевские резолюции ООН представляют собой высшую точку», а дальнейшие санкции против РФ возможны лишь в случае пересечения «красной линии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия ценит то, что её союзники не прогибаются перед гегемоном.