Умер глава МИД Белоруссии

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года.

Как сообщает «Sputnik Беларусь», информацию о кончине политика подтвердил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«Несколько часов назад скоропостижно скончался... Ничего не предвещало. Ещё вчера обсуждали планы на неделю... Большая потеря для всех нас...» — сказал он.

Причина смерти Владимира Макея пока неизвестна. Пост главы МИД он занимал 10 лет.