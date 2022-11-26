Умер глава МИД Белоруссии
Владимир Макей скончался на 65-м году жизни
26 ноября 2022, 22:34, Никита Черников
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года.
Как сообщает «Sputnik Беларусь», информацию о кончине политика подтвердил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался... Ничего не предвещало. Ещё вчера обсуждали планы на неделю... Большая потеря для всех нас...» — сказал он.
Причина смерти Владимира Макея пока неизвестна. Пост главы МИД он занимал 10 лет.
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