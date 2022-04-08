В алтайском отделении ЛДПР рассказали, как прошло прощание с Владимиром Жириновским

Координатор алтайского краевого отделения ЛДПР Сергей Булаев рассказал, как прошла церемония прощания с лидером партии Владимиром Жириновским.

По словам политика, почтить память пришли как депутаты Госдумы и парламентарии из регионов, так и знаменитости.

«Прощание с нашим лидером состоялось в Колонном зале [Дома Союзов в Москве]. Его посетили депутаты Государственной думы, депутаты из регионов, были также депутаты АКЗС, я видел депутатов от „Коммунистов России“. Были люди из медийной жизни — певцы и актёры», — рассказал Булаев amic.ru.

После церемонии прощания Жириновского похоронили на Центральной аллее на Новодевичьем кладбище в Москве. Дорога от Дома Союзов до кладбища была перекрыта полицейскими, колонна прошла без затруднений, отметил Булаев.

Новости

Фоторепортажи Как в Москве простились с Владимиром Жириновским. Фоторепортаж

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой болезни. Политику было 75 лет.