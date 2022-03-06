В Барнауле 6 марта организуют автопробег в поддержку Вооружённых сил РФ

В столице Алтайского края сформируют автоколонну в поддержку Вооружённых сил Российской федерации, задействованных в рамках спецоперации в Донбассе. 6 марта общественные организации Алтайского края проведут автопробег в поддержку президента Владимира Путина и действий России по борьбе с неонацизмом на Украине.

Старт — в 12:00 от парковки «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте, 25, до Площади Ветеранов у Мемориала в честь воинов-интернационалистов с возложением цветов.

Наличие флага Российской Федерации, общественных объединений и родов войск Вооружённых сил РФ приветствуется!

Организаторы: Федерация бокса Алтайского края, региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае и Алтайская краевая организация им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».