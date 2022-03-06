В Барнауле элитный коттедж под отделку продают за 48 млн рублей. Объявление о продаже четырёхуровнего строения появилось на маркетплейсе «Авито».

Дом находится в элитном посёлке «Гринвуд» закрытого типа. Есть охрана. До центра города можно добраться за 5 минут. На участке растут ели, туи и кедр. Выполнен красивый ландшафтный дизайн.

«Дом четыре уровня, планировку можно сделать на свой вкус. При желании собственник презентует дизайн-проект на объект», — отмечается в объявлении.

Стены особняка полностью сделаны из кирпича. Все необходимые коммуникации заведены. Несмотря на то, что в здании нет отделки, будущим владельцам в подарок достанется ванна-джакузи.