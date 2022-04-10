В Барнауле продуктовые ярмарки с начала года собрали 36 млн рублей

В Барнауле 9 апреля во всех районах города прошли продуктовые ярмарки. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Горожане могли по сниженным ценам приобрести мясо, колбасы, растительное масло, выпечку, овощи, фрукты и др. По данным мэрии, разница в цене с торговыми сетями составляет от 6 до 30%.

Общий товарооборот ярмарки, которая прошла 9 апреля, составил 7,7 млн рублей. Самыми активными оказались покупатели Ленинского района — они купили продуктов почти на 2,7 млн рублей. С начала года это была уже шестая ярмарка, а общий товарооборот достиг 36 млн рублей.